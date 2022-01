Marelli: “Arbitro di Milan-Juventus? Non mi aspetto rischi” | ESCLUSIVA

Luca Marelli ha parlato della designazione arbitrale di Milan-Juventus alla luce di quanto successo a San Siro contro lo Spezia

Luca Marelli ha parlato della designazione arbitrale di Milan-Juventus alla luce di quanto successo a San Siro contro lo Spezia. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it: "Se fossi il designatore non rischierei nulla. Ma non c'entra niente quel che accaduto ieri sera: a prescindere dalla gara con lo Spezia, Milan-Juventus è una classica e, inoltre, ha un'importanza enorme in termini di classifica. Non mi aspetto alcun rischio, calcolato o meno: molto probabile che Rocchi scelga un arbitro di grandissima esperienza. Ma state tranquilli: qualsiasi nome venga scelto, ci saranno polemiche, è scontato. Spero davvero di sbagliarmi...". Clicca qui per leggere l'intervista integrale