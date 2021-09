Maniero: “Dura per il Venezia vedendo il Milan attuale” | ESCLUSIVA

Filippo Maniero, ex attaccante di Milan e Venezia, ha parlato della sfida di mercoledì tra le due squadre in Serie A. Le dichiarazioni

Filippo Maniero, ex attaccante di Milan e Venezia, ha parlato della sfida di mercoledì tra le due squadre in Serie A. Le dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it: "Sicuramente sarà dura per il Venezia, soprattutto vedendo lo stato del Milan attuale. Sarà un test difficilissimo per loro, ma ovviamente queste partite fanno parte della Serie A. Le squadre che devono salvarsi affrontano avversarie sulla carta proibitive. Quando incontri squadre come Inter, Juventus, Milan, Lazio, Napoli per squadre come il Venezia è complicato fare punti. Questo però fa parte del calcio e quindi sarà sicuramente difficile per la squadra di Zanetti portare via punti da San Siro". Clicca qui per leggere la nostra intervista esclusiva completa