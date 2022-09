Maniero: “Champions? Il Milan deve avere l’ambizione di guardare oltre” | Esclusiva

Filippo Maniero, ex calciatore del Milan tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione

Il Milan è reduce da una bella vittoria contro la Sampdoria, arrivata dopo aver disputato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. Con il morale a mille, la squadra di Pioli ha già iniziato a preparare la gara di Champions League contro la Dinamo Zagabria, in programma mercoledì alle 18.45 a 'San Siro'. Abbiamo parlato di tutto ciò insieme a Filippo Maniero, ex attaccante dei rossoneri.

Come giudica il Milan visto contro la Samp? “Una vittoria importantissima. Il Milan ha giocato contro la miglior Samp della stagione. Bene così. Era fondamentale rimanere ancorati alle prime posizioni”.

Ora si volta pagina e si guarda al capitolo Champions. Che tipo di partita prospetta contro la Dinamo Zagabria? “Se il Milan non avesse vinto a Marassi, ci sarebbero potute essere ripercussioni. Invece, ora, credo che il Milan abbia maggiore morale”.

Pertanto? “Mi aspetto un Milan che attaccherà dall’inizio alla fine, per portare a casa il risultato. E’ vero, la Champions è complicata, però i rossoneri devono avere l’ambizione di guardare oltre”.

Dopo la Dinamo ci sarà il Napoli, con il Milan che affronterà i partenopei senza Leao… “Assenza importantissima, però adesso bisogna pensare alla Champions. Da mercoledì si penserà al Napoli. Io vorrei aggiungere un aspetto…”.

Prego. “Quando ho giocato nel Milan io c’erano calciatori fortissimi. Se non giocava qualcuno, entrava dentro un altro in campo che non lo faceva di certo rimpiangere. Per cui, anche senza Leao, è un Milan che ha più soluzioni”.

Il match contro i partenopei sarà già decisivo in chiave scudetto? “No. Io credo sia presto. E poi bisogna vedere come torneranno le squadre dal Mondiale”.

Chi si contenderà il tricolore? “Secondo me il Milan parte davanti. Sin qui è la squadra che ha convinto di più. Poi ci metto Inter, Napoli e Roma. La Juve è un po’ una “mina vagante” in questo momento. Vedremo a rosa completa che tipo di squadra sarà”. Milan, Origi vola in Belgio: ecco il motivo del suo viaggio

Intervista a cura di Luca Cavallero.