Maini: “Milan, blinda Leao. Scudetto? Non esistono calendari facili” | Esclusiva

Giampiero Maini, calciatore rossonero dal 1997 al 1999, ha parlato della lotta scudetto che vede il Milan come primo in classifica in Serie A. Ma non solo attualità, attenzione al futuro di Zlatan Ibrahimovic e ai possibili colpi di calciomercato dopo l'arrivo del fondo arabo Investcorp. Queste le dichiarazioni rilasciate a noi di PianetaMilan.it.

Per quali ragioni il Milan sarebbe favorito sull’Inter in chiave scudetto? “Perché il Milan è avanti in classifica e, rispetto all’Inter, ha vinto più scontri diretti, tra cui il derby di campionato”.

Il calendario pende più dalla parte dell’Inter… “Però sembrava, per esempio, una partita facile contro il Bologna e non è stato così… Per me non esistono calendari facili o difficili”.

Contro la Fiorentina l’ha risolta nuovamente Leao: a suo avviso è un potenziale fuoriclasse? “Leao ha fatto passi da gigante, ma bisogna andarci cauti con queste valutazioni. Aspettiamo ancora una stagione di alto livello”.

I rossoneri dovrebbero blindarlo? “Questo assolutamente sì. Leao deve rimanere di proprietà del Milan”.

L’ha sorpresa l’addio di Kessie? “No, anche perché si sa che andrà via da due mesi, eppure il Milan non è calato a livello di rendimento. Le sue partite le vince lo stesso”.

Con chi dovrebbe essere sostituito? “In casa ci sono Tonali e Bennacer che, anche senza Kessie, hanno dimostrato di essere ottimi giocatori”.

Recentemente era balenato anche il nome di Dybala, accostato al Milan: come lo vedrebbe alla corte di Pioli? “Se è al top fisicamente farebbe comodo, altrimenti bisogna fare qualche valutazione più approfondita”.

In posizione lo vedrebbe maggiormente incisivo con il Diavolo? “Trequartista, ma anche sotto-punta, insieme a uno come Ibra o Giroud”.

A proposito di Ibra: è favorevole alla sua permanenza in rossonero? “Sì, perché la genetica è sempre quella del grande campione. Dovrebbe restare anche l’anno prossimo”.

