Le Gardien: “Adli? Non è ancora pronto per essere titolare nel Milan” – ESCLUSIVA

Nicolas Gardien, giornalista de "La Sud Ouest", nella nostra intervista esclusiva ha parlato di Yacine ADli. Ecco cosa ha detto

Per parlare della stagione di Yacine Adli e non solo, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Nicolas Le Gardien, giornalista de "La Sud Ouest". Ecco cosa ha detto sul giocatore che arriverà al Milan in estate: "Titolare in rossonero? Mi sembra difficile. Ha la personalità per essere in grado di sopportare la pressione, perché è molto intelligente e ha carattere. Non si nasconde. Ma per essere titolare dovrà davvero progredire nella sua regolarità e sapere quando si può rischiare nel gioco e quando bisogna rallentare. Dall'inizio del 2022, le sue prestazioni sono state meno buone e troviamo i suoi difetti: la gestione dei tempi della partita. Gioca sempre allo stesso ritmo (veloce), prende molti rischi e perde molti palloni, alcuni dei quali mettono la sua squadra in difficoltà".