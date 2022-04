Kalac: “È tornato il Milan che conosco. Lazio? Ho i brividi” | Esclusiva

Zeljko Kalac, ex portiere del Milan, ha parlato della vittoria contro la Lazio e di un Diavolo finalmente tornato ai livelli che gli competono

E' una "vittoria scudetto"? "Spero con tutto il cuore che il Milan lo vinca, non si può prevedere. Però, se non hai un'anima e se non sei destinato a vincere lo scudetto, non batti la Lazio in questo modo a Roma… Questo è un gruppo speciale".