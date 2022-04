Inter-Milan, Incocciati: “Chi perde avrà ripercussioni in campionato” | Esclusiva

Giuseppe Incocciati, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni su Inter-Milan di stasera in esclusiva ai nostri microfoni

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Giuseppe Incocciati ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al Derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Queste le parole dell'ex calciatore rossonero: "Prevedo molto tatticismo. Sotto l'aspetto dell’imprevedibilità, forse l'Inter ha qualcosa in più. Ma nessuna difesa in Serie A è ordinata come quella rossonera. Se avrà ripercussioni anche in campionato? Dipende, se Milan o Inter perdono in maniera pesante sì. Anzi: chi uscirà sconfitto, credo che potrebbe riscontrare qualche scoria nel percorso in campionato. Però il Milan è avanti in classifica: ha tutte le carte in regola per difendere questo vantaggio". Stasera c'è il Derby: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.