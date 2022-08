Icardi: “Il Milan stupirà tutti anche in Europa” | Esclusiva

Andrea Icardi, ex calciatore rossonero, ha parlato del prossimo cammino del Milan in Champions League. Queste le dichiarazioni

Andrea Icardi, ex calciatore rossonero, ha parlato del prossimo cammino del Milan in Champions League. I rossoneri, a suo avviso, non sono più la banda di giovani dello scorso anno, ma una squadra consapevole perché Campione d'Italia in carica. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it.