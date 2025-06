Giustiniani: “Modric al Milan con l’effetto Ibra. Sta bene, ma non potrà…”

Voce del campionato spagnolo per Dazn, Gabriele Giustiniani conosce la Liga come pochi e non potevamo non chiedergli di alcuni giocatori recentemente accostati al Milan. Lo abbiamo intervistato e lui ci ha parlato di Luka Modric e Javi Guerra, due profili che stanno girando attorno all'orbita rossonera. Il possibile impatto del campione croato, impegnato nell'ultimo ballo con il Real Madrid, e il valore del giovane centrocampista spagnolo di proprietà del Valencia, ma non solo. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa!