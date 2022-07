Longari: “De Ketelaere uomo giusto, Milan ancora protagonista” | Esclusiva

In merito al mercato del Milan, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Gianluigi Longari, noto volto di Sportitalia

Qual è il suo punto di vista rispetto al mercato del Milan? “Secondo me il Milan si è mosso e si sta muovendo molto bene. E’ partito con largo anticipo. Ha leggermente “rallentato” nell’attesa dei rinnovi di Maldini e Massara, ma il materiale su cui sta lavorando – ripeto – nasce da lontano…”.

Dybala è ufficialmente un calciatore della Roma. Il Milan poteva fare qualcosa in più? “A livello di qualità, Dybala farebbe bene con qualsiasi squadra. Tuttavia, il Milan di Pioli è sempre stato incisivo con un centrocampista offensivo (Kessié, ndr) nel ruolo di trequartista. Per questo motivo De Katelaere rappresenta il prototipo del calciatore che occorre al Milan”.

Ibra può ancora fare la differenza in rossonero?“Certamente Ibra può ancora servire al Milan, ma bisogna vedere come rientrerà dall’infortunio. Non si può pensare di poter fare affidamento esclusivamente su di lui…”.