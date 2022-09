Gasparin: “Derby gara che si gioca in grande equilibrio di valori in campo” | Esclusiva

Sergio Gasparin, noto dirigente sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni sui rossoneri alla redazione di 'pianetamilan.it'

Redazione

Due vittorie e due pareggi per il Milan nelle prime quattro giornate del campionato di Serie A. Domani i rossoneri affronteranno l'Inter, un match che non ha bisogno di presentazioni. Con il mercato ormai chiuso, si avvicina sempre di più il debutto stagionale in Champions League della squadra di Stefano Pioli. Abbiamo parlato di tutto questo insieme a Sergio Gasparin, noto dirigente sportivo.

Quattro partite sono già un computo significativo. Come giudica il Milan visto sin qui? “Va fatta una premessa fondamentale, partendo dall’esito della scorsa stagione, quando si parla del Milan…”.

Ossia? “Lo scudetto tricolore è andato alla squadra - intesa come gruppo - più forte, più coesa, più determinata. Sul piano tecnico individuale vi erano compagini più attrezzate ma la società presieduta da Paolo Scaroni - uno dei migliori manager al mondo - ha saputo conquistare il titolo tricolore in virtù di una gestione complessiva eccellente. Fatta questa premessa il percorso di queste prime quattro giornate è in linea con le aspettative”.

Ora c’è il derby. Che tipo di match prospetta? “Che dire: storicamente è gara che supera ogni pronostico e che si gioca in grande equilibrio di valori in campo. La classica partita da “tripla” in schedina”.

Facciamo un passo indietro al sorteggio Champions. Come giudica l’abbinamento del Milan? “Il sorteggio vede Chelsea e Milan favorite per il passaggio del turno, anche se Salisburgo e Dinamo Zagabria cercheranno di rendere vita difficile. In ogni caso un girone abbordabile”.

Quale obiettivo europeo dovrebbero preporsi i rossoneri? “Dopo il superamento della fase a gironi, il proseguo del cammino in Champions si presenta invece quanto mai arduo perché la competizione con società dalla forza economica mostruosa è assai impari, e se il secondo sorteggio non sarà “benevolo”….”.

Da direttore sportivo: come giudica il mercato del Milan? “La campagna trasferimenti del Milan ha visto una gestione oculata sul piano economico/finanziario con alcune partenze eccellenti - vedasi Kessie e Romagnoli — bilanciate da arrivi importanti (De Ketelaere su tutti). In ogni caso la componente fondamentale sta nella premessa precedente, ovvero la gestione del Gruppo ed il grande lavoro di Pioli- Maldini Massara e Moncada: quest’ultimo è poco nominato, ma io lo ritengo fondamentale e un giorno scoprirete perché”.

Che tipo di corsa scudetto prospetta? Chi si contenderà il tricolore? “I rossoneri si giocheranno il titolo con Inter e Juventus in primafila e Roma e Napoli subito a ridosso”. La conferenza stampa integrale di Stefano Pioli alla vigilia del derby Milan-Inter

Intervista a cura di Luca Cavallero.