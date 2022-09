Derby Milan-Inter, Pioli: “Giocheremo bene, siamo in forma” | LIVE NEWS

Come sta Origi e se è in ballottaggio e sui cambi di poca qualità: "Sono sicuro di allenare un gruppo forte e competitivo. Nella nostra mentalità prepariamo ogni partita come l'ultima e la più importante e continueremo così. Non è mai la prestazione di un singolo a cambiare il risultato o farmi cambiare idea. La prestazione della squadra è stata frenetica. Io penso che sia forte e schiererò ogni volta la squadra migliore per condizione e caratteristiche, giocare ogni tre giorni non è semplice. Si va avanti così. Origi sta meglio, parte dalla panchina perché si è allenato solo oggi, ma è un rientro importante".