L’esperto Fosseux: “David-Milan? Un’opzione, ma avrà ampia scelta”

Nel corso delle ultime settimane sono stati parecchi i calciatori del Lille accostati al Milan in vista delle prossime sessioni di calciomercato, da Jonathan David ad Ayyoub Bouaddi , fino ad Edon Zhegrova : ne abbiamo discusso con Olivier Fosseux . Il giornalista francese della testata 'La Voix du Nord', che segue da molto vicino 'Les Dogues' ha parlato in esclusiva a noi di ' PianetaMilan.it '. Ecco il parere sul futuro dell'attaccante canadese, che sarà libero la prossima stagione, visto che il suo contratto con il Lille è in scadenza.

Calciomercato Milan - David è ancora possibile? Parla l'esperto Fosseux

"Il contratto di Jonathan David terminerà il prossimo mese di giugno e a quel punto avrà giocato nel Lille per cinque stagioni. Secondo me vorrà una nuova sfida. A gennaio compirà 25 anni, un traguardo molto giovane per un attaccante. Il presidente del LOSC ha assicurato che concluderà in ogni caso la sua stagione al Lille. Quindi da gennaio potrà firmare tranquillamente dove vuole. Per quanto riguarda il Milan effettivamente potrebbe essere un'opzione interessante, visto che ha già giocato due anni con Paulo Fonseca. Ricordiamo però che un anno fa si informò anche la Juventus. David è seguito comunque in tutti i maggiori campionati. Recentemente in un'intervista ad un quotidiano inglese ha anche detto che sognava di giocare al Barcellona. E nell'estate del 2024 si è informato anche l'Atletico Madrid. David secondo me avrà un'ampia scelta, soprattutto se dovesse continuare a segnare così tanti gol". LEGGI ANCHE: Milan, Allegri torna di moda? La sua ombra su Fonseca: le ultime