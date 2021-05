Forjanes: “Brahim Diaz? Piace al Real, tutte le opzioni sono aperte” | PM

Carlos Fojanes, giornalista di 'AS', ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di diverse questioni. Le ultime sul futuro di Brahim Diaz

Carlos Fojanes, giornalista di 'AS', ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di diverse questioni. Tra queste il futuro di Brahim Diaz, in prestito secco dal Real Madrid. Può rimanere al Milan? Ecco la risposta: "Dipenderà dal futuro di Lucas (Vazquez ndr), appunto, e dal nuovo allenatore se Zidane lascerà quest'estate, opzione possibile. Il Madrid scommette su Vinicius e Rodrygo sulle fasce d'attacco, ma a loro piace quello che stanno vedendo di Brahim a Milano. Entrambe le opzioni sono aperte. Ad esempio, la scorsa stagione il piano era di lasciare Odegaard un altro anno alla Real Sociedad e in un paio di settimane il club ha cambiato idea e lo hanno riportato a Madrid". Clicca qui per leggere la nostra intervista completa al giornalista spagnolo