Fedele: “Milan a metà strada. Serve Zielinski e un attaccante” | Esclusiva

Il procuratore sportivo Enrico Fedele ha parlato del calciomercato del Milan, consigliando Piotr Zielinski e l'acquisto di un altro attaccante. Zlatan Ibrahimovic, a suo avviso, è ormai una sorta di totem più che un calciatore. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di .

Come giudica, sin qui, il mercato del Milan? “Un po’ a metà strada, devo essere sincero. Spero che Maldini e Massara abbiano tenuto in serbo i colpi migliori alla fine”.

Cosa non la convince? “Mi chiedo, per quali ragioni, il Milan non pensa con convinzione a un altro attaccante. La Juve, mi pare, stia puntando Firmino; il Milan ha davanti il solo Giroud. Origi? Ho qualche punto interrogativo, viene da un’esperienza negativa con il Liverpool”.

Ci sarebbe anche Ibra… “Ormai è più una sorta di totem per il Milan; un capitano in pectore. In più tornerà a gennaio. Non credo che si possa ancora fare affidamento su di lui come calciatore”.

Quale suggerimento si sente di dare, ora come ora, al Milan? “Io suggerirei al Milan di fare il possibile per prendere Berardi. In quel ruolo, il Milan mi sembra scoperto. Facendo riferimento alla qualità, di cui parla Pioli”.

Qual è il suo giudizio su De Ketelaere? “E’ molto giovane, è una sorta di scommessa. Ha sicuramente tutte le carte in regola per far parte di una rosa come quella del Milan, però bisogna anche pensare a giocatori già affermati”.

Un nome che si sente di consigliare ai rossoneri? “Oltre a Berardi, prenderei Zielinski. Sento parlare di Renato Sanches, ma, per come gioca il Milan, secondo me l’ideale è proprio il polacco”.

E’ più urgente, in casa Milan, un centrocampista o un attaccante? “Urge di più un centrocampista. Al momento, a livello di valore, il Milan possiede soltanto Tonali e Bennacer. Ne serve un terzo di valore. Come ho detto, consiglio Zielinski”.

I rossoneri hanno chance di difendere il tricolore? "Se fanno due acquisti di spessore, sì. Io, tuttavia, al momento vedo l'Inter davanti a tutte. E, appena dietro, la Juve".