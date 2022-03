Fayna (Sky): “Milan, lo scudetto diventa una missione da onorare” | PM

Valerio 'Fayna' Spinella, giornalista di 'Sky Sport', ha rilasciato una considerazione sul Milan ai microfoni della nostra redazione

Ieri sera il Milan ha ottenuto una vittoria pesantissima, in trasferta, contro il Cagliari . La partita è terminata 1-0 in favore dei rossoneri grazie ad una strepitosa rete dal limite dell'area di Ismael Bennacer al 58esimo minuto di gioco. Un gol nato dopo un'azione ben manovrata dai ragazzi di Pioli, i quali, prima di concludere in rete, hanno effettuato ben dodici passaggi consecutivi. Tre punti importanti, arrivati dopo il successo del Napoli contro l'Udinese e il pareggio casalingo dell'Inter contro la Fiorentina. In questo modo, il Milan potrà preparare al meglio la prossima sfida contro il Bologna , match in programma il prossimo 3 aprile.

In merito al successo di ieri sera, Valerio Spinella - meglio conosciuto come 'Fayna' -, giornalista di 'Sky Sport', ha rilasciato una considerazione ai nostri microfoni. Queste le sue dichiarazioni: "Del Milan mi ha colpito una cosa: l'errore di Calabria alla fine. Errore come quello di Saelemaekers al 'Maradona' che non ha avuto conseguenze, ma attenzione perché così si gioca col fuoco come dimostra la traversa colpita da Leonardo Pavoletti sul finale. D'altra parte servivano i gol che non ti aspetti: quando vinci 1-0 con un gol di Kalulu e 1-0 con una rete di Bennacer allora sì, lo scudetto deve diventare una missione da onorare e non più un semplice obiettivo".