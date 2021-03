F. Galli: “Donnarumma tra i primi tre al mondo, Locatelli prometteva bene” / PM

Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha parlato delle qualità di Gianluigi Donnarumma e Manuel Locatelli, già promettenti ai tempi delle giovanili

Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha parlato delle qualità di Gianluigi Donnarumma e Manuel Locatelli, già promettenti ai tempi delle giovanili. Queste le dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni: "Forse il giocatore che più poteva dare un’idea di avere un percorso segnato e di essere un predestinato come si dice poteva essere Donnarumma perché già allora presentava delle doti incredibili. Donnarumma non era da scoprire, era lì e lo conoscevano tutti. Poi il Milan è riuscito ad averlo. Gigio sotto certi aspetti era già più avanti ma lo stesso Locatelli mostrava delle grandi qualità dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico e dalla comprensione del gioco. Donnarumma in quale posizione tra i migliori portieri al mondo? Credo nei primi 3. A me piacciono tutti i portieri che parano ovviamente in primis ma che sanno anche giocare con I piedi. A me piace sempre Manuel Neuer e Alisson anche se ha avuto qualche difficoltà ultimamente. Ma preferisco Alisson a Oblak". La probabile formazione del Milan di questa sera. Novità clamorosa in attacco