ESCLUSIVA – Zoff: “Donnarumma non ha punti deboli, ma il vero colpo è Messi”

In esclusiva ai microfoni di Pianeta Milan ha parlato Zoff, capitano dell'Italia campione del Mondo nel 1982. Da Donnarumma a tanto altro.

Negli ultimi anni il PSG ha pagato gli errori dei suoi portieri in Champions League: Sirigu, Trapp, Buffon. E anche Keylor Navas non era impeccabile contro il Man City in semifinale. Si può dire quindi che Gigio è stato l'acquisto più importante del PSG in ottica Champions League?

"Io credo che l'acquisto più importante è Messi. Poi dopo c'ha giocatori forti come Neymar e altri. Certo, con Donnarumma hanno fatto un bel passo in avanti ma vengono prima gli altri".

"Non so Alisson come si comporta. Ma in Italia ha lasciato una grande impressione. In quest'ultimo anno l'ho visto un po' meno però senza dubbio è forte".