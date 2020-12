ESCLUSIVA – Zanetti: “Il Milan tornerà grande. Ho un bel rapporto con i milanisti”

Intervista esclusiva a Javier Zanetti: ecco cosa pensa del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter ed ex, grande giocatore della squadra nerazzurra (858 gare e 21 reti in 19 stagioni, dal 1995 al 2014), ha rilasciato un’intervista esclusiva ai nostri microfoni. Ecco le dichiarazioni di Zanetti, capitano dell’Inter dalla stagione 2001-2002 e vincitore del ‘Triplete‘ con José Mourinho nella stagione 2009-2010.

di Alessandro Schiavone

Qual è il derby al quale sei più legato? “Il derby è sempre una partita speciale e molto sentita perché si affrontano le due squadre di questa città. Durante tutta la settimana si parla soltanto di questa partita. Mi viene in mente il derby che abbiamo vinto 4-0 nel 2009 che è stato un derby dove abbiamo dimostrato di vincere una partita meritatamente contro un grande avversario come lo è sempre stato il Milan”.

Che rapporto hai con i tifosi del Milan? “È stato un rapporto di grandissimo rispetto e lo è tutt’ora. I tifosi del Milan quando mi vedono per le strade a Milano mi chiedono gli autografi e le foto e questo dimostra che durante tutta la mia carriera mi sono comportato bene. C’è grande rispetto sia da parte loro che da parte mia. Ho un bellissimo rapporto con i milanisti”.

Hai giocato 19 anni all’Inter ma qual è stato il Milan più forte che hai incontrato? “Il Milan di Paolo Maldini, Ricardo Kaká, Clarence Seedorf ed Andriy Shevchenko era un Milan difficile da affrontare perché era composto da grandissimi campioni”.

Qualche anno fa avevi detto che Kaká era l’avversario rossonero più forte che hai sfidato. Perché Ricky? “Il primo Kaká era devastante perché era un giocatore che prendeva palla al piede e riusciva con grandissima velocità a riportarla in una zona molto pericolosa per noi. E stargli dietro non era semplice (ride, n.d.r.)”.

E dopo Kaká? “Maldini. Mi viene in mente Maldini perché con Paolo c’è una grande amicizia e c’è sempre stato grande rispetto da parte mia per tutta la carriera che ha fatto lui nel Milan”.

Milan e Inter vengono da annate difficili: Insieme hanno vinto una Coppa Italia e una Supercoppa italiana in 10 anni. Cos'è successo alla Milano calcistica? "Credo che sono dei momenti. Io penso che Milano tornerà perché credo che le due società faranno il possibile per far tornare il calcio di Milano dove merita. Sono sicuro che Inter e Milan torneranno grandi".