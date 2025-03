ESCLUSIVA Milan, Longo: "Theo Hernandez? Credo che il rinnovo si farà"

Longo continua: "Su Theo Hernandez bisogna capire il direttore sportivo a che punto può arrivare, fino a dove può arrivare. Se lo rinnovi devi essere chiaro. Magari arriva Paratici e dice che ci vuole puntare. Ti dico che il 90 percento dei ds europei considera Theo Hernandez un top, la percezione sul francese non è cambiata in questa stagione. E' un asset troppo importante, di giocatori così non ce ne sono. A gennaio era stato venduto al Como per 50 milioni di euro, io leggo valutazioni da 25 milioni, sarebbe una follia e non un'operazione da fare. Potrebbe dipendere dal nuovo direttore sportivo. Possibile che vada via, ma chi parla già di fine, ecco per me non è la verità. Io ho due presentimenti: la prima è che rinnova. La seconda che giocherà con il Milan nella prossima stagione e credo che sarà la sua ultima in rossonero".