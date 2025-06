Milan, Jake La Furia: "Sogno Kean. Allegri? Sarò convinto ..." | Esclusiva

Cosa ne pensi di questo Milan che sta nascendo? "Cosa devo pensare? Aspettiamo di vederli. Tare ed Allegri? Non voglio più dire niente, vediamo con i fatti. Mi convinceranno quando faranno meglio di quello che ho visto in questi anni. Il mio sogno è ritornare competitivi e ritornare grandi. Non ho un giocatore che sogno. Moise Kean sarebbe un bell'acquisto. Theo Hernandez è un po' che sembra voglia andarsene. I giocatori sono come gli amori, quando devono andarsene se ne vanno. Se fosse per me io lo terrei, ma non possiamo trattenere chi non vuole rimanere. L'ultima stagione l'ho vissuta con grande sofferenza, ma uno deve essere qui nel bene e nel male".