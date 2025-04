Cosa attendersi ora?

"Tare in questo momento è in panchina. Si dichiara paziente e disponibile. C'è la questione D'Amico che è legata all'Atalanta. La Dea vorrebbe fare valere il contratto in essere e il Milan non si metterà in mezzo. Dovrà essere D'Amico a muoversi in prima persona. Le porte sono aperte da parte del Milan, è la prima scelta di Furlani, ma resta la questione Atalanta. La terza opzione è che si resti così senza cambiare troppo. Tempistiche? Bisogna aspettare almeno la finale di Coppa Italia se non della stagione".