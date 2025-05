ESCLUSIVA LONGO: “VI SVELO I MESSAGGI DI ALLEGRI… REIJNDERS SOLO IL PRIMO ADDIO! CHERKI…”

Daniele Longo, esperto di calciomercato, ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni del nostro Stefano Bressi incentrata sul Milan. Tanti i temi toccati nel video che potete trovare qui sotto. Dai messaggi di Massimiliano Allegri alle voci sull'addio di Tijjani Reijnders destinazione Manchester City, fino al possibile arrivo di Rayan Cherki. Non dimenticate di lasciare un like ed attivare la campanella per non perdervi nulla dei nostri contenuti. E potete seguirci anche su tutti i nostri profili social.