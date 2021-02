ESCLUSIVA – Kruska: “Donnarumma? Meglio Neuer. Bundesliga superiore alla Serie A”

Esclusiva di Alessandro Schiavone

Marc-André Kruska ha parlato in esclusiva a PianetaMilan.it. L’ex centrocampista ha vinto il campionato lussemburghese con l’F91 Dudelange nel 2019 e in carriera ha vestito anche le maglie di Borussia Dortmund, Club Bruges, Energie Cottbus e Paderborn. Ha indossato la maglia del Borussia Dortmund 98 volte in Bundesliga, segnando due volte. Ha affrontato, inoltre, il Milan nelle due partite di Europa League a fine 2018.

Ciao Marc, che ricordi hai della prima partita di Europa League tra Milan e F91 Dudelange terminata con il punteggio di 1-0 a favore dei rossoneri nel settembre 2018? Volevate provare a vincere o era damage limitation, anche se perdiamo basta che non subiamo troppi gol?

“Pur essendo sfavoriti noi volevamo vincere tutte le partite ed era cosi anche contro il Milan. Avevamo fiducia nei nostri mezzi perché sapevamo di saper giocare a calcio e il Milan magari ci sottovalutò. Ma ripeto, l’obiettivo prima della partita inaugurale era di battere i rossoneri”.

Il gol vittoria di Gonzalo Higuain è stato fortuna o caparbietà? Il tiro passò sotto le braccia del portiere Joe Frising…

“È stato caparbietà anche se Gonzalo contro di noi non ha mai veramente giocato come sapeva, si è tenuto un pò indietro. Poi ad un giocatore della sua classe basta mezza occasione per trasformarla in rete”.

Gonzalo era il più forte del Milan? O magari qualcun altro che magari non conoscevi?

“Devo dire che contro di noi nessuno del Milan ha giocato benissimo e non c’è nessuno che mi ha colpito. L’Olympiacos era molto più forte”.

Alessio Romagnoli è finito nel mirino della critica. Cosa pensi del capitano del Milan?

“Non seguo molto il campionato italiano e quindi non posso esprimere un giudizio. Ma contro di noi Alessio aveva giocato bene”.

Al ritorno a San Siro stavate vincendo 2-1 per poi perdere 5-2…

“Il Milan si è svegliato dopo che noi siamo andati in svantaggio e la differenza l’ha fatta Hakan Calhanoglu che con la sua qualità ha cambiato l’andamento della partita”.

Hakan Calhanoglu è un giocatore di classe mondiale secondo te?

“È stato sempre un top player internazionale e per questo motivo gioca nel Milan, ma gli manca qualcosa per essere un giocatore di classe mondiale. Adesso ci sono giocatori giovani che stanno prendendo un’altra dimensione rispetto a lui. (Si riferisce a Mbappé e Haaland n.d.r)”.

L’ex Bundesliga Ante Rebic è indispensabile per il Milan?

“È cresciuto enormemente all’ Eintracht Francoforte e in nazionale, dov’è stato protagonista all’ ultimo mondiale aiutando la Croazia ad arrivare in finale. Ora sento che sta facendo bene pure nel Milan. Anche lui è un top. La sua carriera ha preso un’altra dimensione al Francoforte”.

Gianluigi Donnarumma contro di voi non giocò perché Gattuso scelse di far giocare Pepe Reina in Europa League. Ma qual è la tua opinione sul portiere classe 1999 del Milan? È già uno dei migliori portieri del mondo?

“È difficile dirlo perché il Milan non è mai arrivato lontano nelle coppe europee negli ultimi anni e poi non gioca in Champions League. Per questo motivo non possiamo paragonare Donnarumma a Manuel Neuer che da anni sta giocando ad altissimi livelli e che quasi tutti gli anni gioca una semifinale o una finale di Champions. È dura dire se Gigio fa già parte dei migliori al mondo. Io credo che rimarrà per sempre al Milan, il club dove diventò professionista giovanissimo. O magari deciderà di andarsene per vincere titoli in Europa…”.

Chi è il miglior portiere al mondo secondo te in questo momento?

“Dico Neuer perché è sempre costante e fa grandissime partite. Marc-André ter Stegen fece benissimo e si avvicinò a Neuer quando quest’ultimo era infortunato qualche anno fa. Oggi a livello internazionale ci sono tanti ottimi portieri ma Manuel è ancora il più forte di tutti”.

In Italia Donnarumma viene considerato da tanti il numero uno, ma pensi che Gigio deve giocare per forza la Champions League per poterlo paragonare a gente come Neuer, Oblak e Alisson?

“In Italia è il migliore ma al di fuori dal vostro paese la gente non pensa a lui quando c’è da fare una gerarchia dei migliori portieri perché non gioca la Champions. Non ha l’attenzione mediatica di un portiere che arriva sempre tra le tre o quattro squadre più forti della Champions come Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid. Donnarumma deve dimostrare il suo talento a livello internazionale. Poi ne parleremo”.

Sono due campionati più o meno dello stesso livello, ma è meglio la Serie A o la Bundesliga?

“Sì, sono due campionati di un livello simile e che hanno le loro grandi squadre. E poi ciascuno dei due campionati quest’anno è avvincenti grazie a questa situazione (del Covid19 n.d.r). Il Bayern non ha avuto molto tempo per rifiatare e anche la Juve in Serie A sta avendo alti e bassi. Detto questo io penso che in questo momento in Bundesliga ci sono tre, quattro squadre forti in più rispetto alla Serie A. Ma il livello di competitività dei due campionati è più o meno simile”.

Come vedi le chance del Bayer Leverkusen in Europa League?

“Il Leverkusen a volte gioca benissimo, altre malissimo, perdendo contro squadre più piccole. Ci sono squadre più forti e non penso che il Leverkusen lotterà per la conquista del Europa League”.

Il Milan ha pareggiato 2-2 a Belgrado con la Stella Rossa giovedi scorso. Per te i rossoneri hanno la qualità per alzare il trofeo il 26 maggio a Gdańsk?

“Penso che può farcela. È una competizione molto equilibrata e il Milan, insieme al Manchester United che è fortissimo, l’Olympiacos e il Tottenham è una delle candidate alla vittoria finale”.

Chi passerà tra Lazio e Bayern?

“Magari sta facendo fatica in campionato ultimamente ma io penso che il Bayern con la Lazio passerà”.

Sorpreso dall’impatto di Zlatan Ibrahimovic? A quasi 40 anni è ancora uno dei migliori attaccanti del mondo?

“Zlatan è cosi convinto di se stesso e il fatto che giochi ancora alla sua età lo dimostra. Sta facendo bene, ha qualità tecniche e fisicamente è forte”.

L’ex Bayern Monaco Mario Mandzukic ha avuto un battesimo rossonero un pò sottotono. Sarà utile ai rossoneri in questo finale di stagione?

“Se alla sua età sei stato fuori per cosi tanto tempo come lo è stato lui perdi il ritmo mentre per un giovane è più facile ritrovare il ritmo partita”.

Erling Haaland rimarrà al Dortmund? E se dovesse andar via in quale campionato lo vedremo?

“Io penso che per il momento rimarrà al Dortmund ma se un giorno andrà via, finirà in Spagna o Inghilterra, non in Italia”.

Non solo campo, ma anche calciomercato: il Milan pensa a una rivoluzione in fascia>>>