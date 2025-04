ESCLUSIVA JACOBONE: “CONCEICAO E GIOCATORI, FUTURO NON SCRITTO… MA IL DERBY NON BASTA”

La gioia per il Derby vinto è ancora forte, ma il futuro del Milan resta tutto da scrivere. Lo sottolinea chiaramente Alessandro Jacobone nella nostra esclusiva: Conceicao ha riportato entusiasmo, ma non basta una vittoria per cancellare tutti i problemi di una stagione complicata. Secondo Jacobone, infatti, da qui alla finale di Coppa Italia ogni partita sarà un provino per i giocatori: “Ora il Milan deve mettere il pepe al sedere a tutti! Ogni gara deve servire a capire chi sarà all’altezza di restare e chi no”.