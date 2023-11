ESCLUSIVA – Ibrahimovic, ecco il suo ruolo. Guirassy e Adams solo se…

Negli ultimi giorni si sta molto discutendo del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan come dirigente o come figura a Milanello per stare vicino ad allenatore e squadra. L'annuncio secondo alcuni era imminente, ma così non è stato. Tuttavia, non ci sono grossi dubbi che Ibrahimovic "torni". Le virgolette le usiamo perché, secondo quanto appreso da noi di PianetaMilan.it, il suo ruolo potrebbe in realtà essere diverso da quello di cui alcuni hanno parlato. Per questo vi e ci chiediamo se basterà per migliorare la situazione rossonera. Di questo ne abbiamo parlato nel video qui sotto. Così come abbiamo parlato di Serhou Guirassy, guineano classe 1996 dello Stoccarda con clausola da 17 milioni, e Akor Adams, nigeriano classe 2000 del Montpellier che invece costa circa 8 milioni. Sono due soluzioni per l'attacco solo se... Tutte le risposte nel video qui sotto! LEGGI ANCHE: Ouédraogo, Milan avanti sull'Inter: le ultime di mercato >>>