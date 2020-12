ESCLUSIVA – Ferri: “Milan degli olandesi? Non meglio della mia Inter tedesca”

Milan, Riccardo Ferri sicuro (di Alessandro Schiavone)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La nostra redazione ha contattato in esclusiva Riccardo Ferri, ex difensore dell’Inter tra gli anno Ottanta e Novanta. Attenzione al paragone tra le die squadre. Le parole:

Ciao Riccardo, era più forte il Milan ‘made in the Netherlands’ o la tua Inter tedesca?

“Diciamo che gli olandesi sono calati in una dimensione straordinaria. Mi riferisco a una società molto forte, capitanata da Berlusconi. Van Basten, Gullit e Rijkaard hanno fatto la storia del Milan, ma c’era anche un gruppo italiano molto forte. I tedeschi da noi hanno fatto altrettanto anche se non avevamo tutti questi mezzi economici per poter controbattere il Milan. Però devo dire che in quegli anni, grazie anche al nostro ex presidente Pellegrini e agli sforzi che ha fatto, che sono stati veramente tanti, siamo comunque riusciti ad essere competitivi con quel Milan. In campionato soprattutto”.

Lei ha sfidato tanti campioni. Ma chi è stato il più forte di tutti?

“In quegli anni ce n’erano tantissimi forti. Ogni squadra aveva un fuoriclasse. Anche nelle squadre di provincia c’era sempre un talento straniero che faceva la differenza. I migliori? Maradona, Van Basten, Careca, Gullit, Platini, Boniek e Vialli. Come ti ho detto prima, ogni partita che andavi ad incontrare c’era un’attenzione maggiore rispetto al giorno d’oggi dove ci sono tanti talenti ma non in tutte le squadre”.

