ESCLUSIVA – Fanni: “Ibrahimovic? In campo è arrogante. Spesso volevo picchiarlo”

Fanni parla dei suoi duelli in campo con Ibrahimovic

di Alessandro Schiavone

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rod Fanni, bandiera e leggenda dell’Olympique Marsiglia racconta, in esclusiva per ‘PianetaMilan.it‘, la sua rivalità spesso accesa con Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan.

I due si sono affrontati, in passato, tante volte in PSG-OL in Ligue 1 e durante LA Galaxy-Montreal Impact nella Major League Soccer (MLS) statunitense. E sono quasi sempre venuti alle mani, con compagni di squadra e arbitri a doverli separare.

Rod, raccontaci le battaglie infuocate con Ibrahimovic. Una volta lo definisti ‘arrogante’. Perché? “Ho affrontato Zlatan tante volte in Ligue 1 e devo dire che è una persona arrogante e presuntuosa. Ma credo che è solo l’immagine che lui vuole dare di sé in pubblico perché conosco tanti giocatori che ci hanno giocato insieme al PSG e mi hanno detto che è tutto tranne che strafottente. A quanto pare lui è come un fratello maggiore che protegge i suoi compagni di squadra e fa di tutto per aiutare la sua squadra a vincere le partite. Secondo me però c’è una grande differenza tra l’Ibrahimovic il giocatore e l’Ibrahimovic l’uomo. Noi due in Olympique Marsiglia-PSG siamo venuti alle mani tante volte e spesso volevo dargliene anche …”.

Se un giorno lo vedessi gli stringeresti la mano e faresti pace? "Certo, perché no? Non c'è nessun problema".