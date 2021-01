ESCLUSIVA – Emanuelson: “Ho il Milan nel cuore, ecco i miei ricordi più belli”

Milan, Emanuelson in esclusiva

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Urby Emanuelson, ex giocatore del Milan, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Queste le sue dichiarazioni

Ciao Urby quali sono i tuoi ricordi più belli al Milan?

“Con la maglia del Milan i miei più bei ricordi sono la conquista dello scudetto il primo anno e la Supercoppa che abbiamo vinto in Cina contro l’Inter nella stagione successiva. In più aggiungo anche il gol contro il Parma, che è stato uno dei gol più belli che io abbia realizzato in carriera”.

Chi erano i tuoi migliori amici?

“Direi Muntari, De Jong e Niang. Avevo stretto tante amicizie al Milan”.

Chi è stato il tuo idolo d’infanzia?

“Edgar Davids è stato il mio idolo quando ero bambino perché giocavamo nella stessa posizione (Emanuelson nasce centrocampista n.d.r). Avevo sette anni quando lui giocava all’Ajax ed è stato facile innamorarsi di lui calcisticamente. E poi durante i miei primi anni all’Ajax la gente mi paragonava a Maxwell. Eravamo simili”.

Hai vissuto e giocato in città bellissime come Roma, Londra, Milano ed Amsterdam. Qual è stata la tua preferita?

“Questa è una bella domanda (ride ndr). Penso che Londra sia il top, è stato bellissimo vivere lì anche se solo per sei mesi. Poi Amsterdam è la mia città natale quindi difficile giudicarla. Milano? Sono stati 3-4 anni bellissimi e ho il Milan nel cuore“.

