ESCLUSIVA – Calciomercato Milan, Pradè: “Niente Fiorentina per Paqueta”

CALCIOMERCATO MILAN – Negli ultimi giorni si è parlato molto del futuro di Lucas Paqueta, che dopo aver chiesto di non essere convocato per Brescia-Milan, sembra essere fuori dal 4-4-2 ideato da Stefano Pioli dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic.

In particolare Paqueta era stato accostato alla Fiorentina, una delle squadre più attive in questo mercato invernale. La redazione di Pianetamilan.it ha contattato il ds viola Daniele Pradè, che ha rilasciato queste breve dichiarazioni sul giocatore brasiliano: “Non c’è nessuna possibilità che Paqueta arrivi alla Fiorentina in queste ultime ore di mercato”. Insomma, tutto confermato: l’ex Flamengo resterà in rossonero, a meno di clamorosi colpi di scena. Intanto segui con noi l’ultimo giorno di mercato in diretta, con tutte le notizie, continua a leggere >>>

