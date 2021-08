Drago: “Milan, riprendi Locatelli. Farebbe molto comodo” – ESCLUSIVA

Il tecnico Massimo Drago, nell'intervista esclusiva rilasciata ai nostri microfoni, ha parlato di Manuel Locatelli del Sassuolo

Il tecnico Massimo Drago ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni. L'allenatore ha parlato del Milan e di come potrebbe rinforzarsi: "Ho un nome in testa, ma sicuramente è un giocatore molto difficile da prendere. Non sarebbe il top riprenderlo dopo averlo ceduto, ma un giocatore come Manuel Locatelli farebbe molto comodo. Ovviamente il Locatelli di adesso, non quello degli inizi della sua carriera. Al Milan potrebbe dare molto". Ecco le altre dichiarazioni di Massimo Drago.