Derby Inter-Milan, Incocciati: “Si ripercuoterà sul campionato” | Esclusiva

Stefano Bressi

Manca ormai poco al Derby di stasera, a Inter-Milan, semifinale di Coppa Italia, partita di ritorno e ne abbiamo parlato con Giuseppe Incocciati, gloria rossonera. All'andata è finita 0-0 e, vigendo ancora la regola del gol in trasferta che vale doppio, in caso di parità con reti passerebbero i rossoneri. Incocciati è cresciuto in rossonero, giocando sei stagioni dal 1979 al 1985 con 73 presenze e 8 gol. Ecco le sue dichiarazioni in esclusiva a PianetaMilan.it in questo articolo.

Che tipo di Derby prospetta?

"Secondo me è alla stessa stregua di quelli di campionato…”.

Anche come epilogo? In campionato il Milan ha vinto, ma ha subito molto l’Inter a livello di gioco…

“Adesso i rapporti di forza sono quasi equivalenti. Ora il Milan è favorito rispetto al Derby di febbraio e di andata in coppa perché ha maggiore consapevolezza dei propri mezzi, essendo primo in classifica in campionato”.

Che match sarà dal punto di vista tattico?

“Prevedo molto tatticismo. Sotto l’aspetto dell’imprevedibilità, forse l’Inter ha qualcosa in più. Ma nessuna difesa in Serie A è ordinata come quella rossonera”.

È un match che potrebbe avere ripercussioni, a livello psicologico, sulla corsa finale di entrambe le squadre verso il tricolore?

“Dipende, se Milan o Inter perdono in maniera pesante sì. Anzi: chi uscirà sconfitto, credo che potrebbe riscontrare qualche scoria nel percorso in campionato. Però il Milan è avanti in classifica: ha tutte le carte in regola per difendere questo vantaggio”.

A proposito di scorie: si vocifera un cambio di proprietà in casa Milan…

“Sono un po’ scettico, ma non per l’approdo della nuova proprietà…”

Può causare ripercussioni psicologiche sui rossoneri?

“Sì, è una distrazione in più per il Milan, inevitabilmente tutto questo disturba lo spogliatoio. In ottica Scudetto non mi fa stare tranquillo. Guardate l’Atalanta: è calata a picco…”

Un calciatore accostato al Milan di cui i rossoneri avrebbero un gran bisogno, ora come ora?

“Ho letto di Dybala: sarebbe fantastico! È uno dei pochi calciatori in Europa che sa giocare un calcio di livello superiore. Con lui il Milan può essere protagonista”.

