ESCLUSIVA – Della Ragione: “Donnarumma e Rebic, che medie! Queste le delusioni del Milan”

NEWS MILAN – Calcio e Fantacalcio mischiati tra presente e futuro. La piattaforma “FantaCalcio” è ormai una costante nella vita di tutti gli amanti del calcio italiano. Con uno dei suoi responsabili, Gianmarco Della Ragione, abbiamo parlato in esclusiva per PianetaMilan.it dei temi legati all’attualità. Non solo, abbiamo anche approfondito come le medie dei voti e dei vari modificatori analizzano la stagione vissuta dal Milan.

Della Ragione, alla luce di quanto emerso dal discorso di domenica del Premier Conte, la Serie A ripartirà? “Io penso proprio di sì. Lo stesso Ministro Vincenzo Spadafora lo ha confermato, al 99% credo che si ripartirà. La vera perplessità riguarda il caso malaugurato di nuovi contagi, c’è ancora confusione su quello che potrà succedere con questa eventualità. C’è la volontà di ripartire, resta qualche rischio ma le ipotesi su come finire questa stagione e iniziare la prossima ci sono”.

Le varie leghe private di Fantacalcio, sparse in Italia, che si appoggiano alla vostra piattaforma cosa hanno deciso di fare? “Abbiamo fatto un sondaggio sulla nostra pagina Instagram per capire come si sono mossi i nostri utenti. L’80% è in stand-by perché, in caso di ripartenza della Serie A, porterà a termine la sua stagione. Il restante 20% ha chiuso il proprio campionato e donato il montepremi in beneficenza”.

Voi cosa avete consigliato di fare? “Noi abbiamo dato ampia libertà su come gestire i propri campionati. Parliamo di un’emergenza a livello mondiale, ci sono zone più colpite di altre. Ognuno si mette la mano sul cuore e decide come regolarsi in base a come ha vissuto la tragedia”.

Analizzando le fantamedie come giudica la stagione del Milan? “Ad alti e bassi. Sembrava iniziare bene poi le cose non sono andate nel modo sperato.L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha sopperito al disastro Krzysztof Piatek. Chi ha inciso negativamente sulle prestazioni della squadra? Giacomo Bonaventura. Il suo recupero non è stato convincente e lui poteva essere il perno fondamentale del centrocampo dei rossoneri. Con Stefano Pioli poi si è cambiato anche l’assetto tattico con l’inserimento delle due punte e lo spazio per Bonaventura è sempre stato minore”.

Quale giocatore si è segnalato in positivo? “Inizialmente Rafael Leão ha impressionato poi ha risentito dell’esplosione di Ante Rebic che può essere considerato la vera sorpresa del girone di ritorno. Nel giudizio complessivo gran parte dei giocatori hanno avuto un rendimento negativo”.

Chi in particolar modo? “Sicuramente da Andrea Conti ci si aspettava di più. Doveva essere la sua stagione, c’era la sola concorrenza di Davide Calabria che è stato relegato ai margini da Pioli. Poteva rendere meglio”.

Ci tolga un dubbio. I calciatori giocano al Fantacalcio? “C’è una certa reticenza nell’ammetterlo da parte loro in questo senso”.

C’è un milanista a cui è legato in termini fantacalcistici? “Gioco dal 2003 e se vogliamo parlare di un calciatore rossonero di “ieri” mi viene in mente Marcos Cafu. Garantiva continuità di rendimento, bonus (assist e gol) in quantità e molti benefici nel modificatore difesa. Se devo invece guardare all’attualità dico Gianluigi Donnarumma. Seguo Gigio dalla prima amichevole che ha disputato anni fa contro il Real Madrid e i numeri da campione li ha subito messi in mostra. Inoltre, il numero uno rossonero fu anche il tema della mia tesina di giornalismo a fine corso. Un legame che va oltre il calcio”.

E la media di Gigio Donnarumma è soddisfacente? “E’ nei primissimi posti per clean sheet. Il Milan spesso tiene la porta imbattuta e lo fa grazie all’impianto difensivo e allo stesso Donnarumma”. CLICCA QUI PER LE ULTIME SUL POSSIBILE SOSTITUTO DI IBRAHIMOVIC IN ROSSONERO >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓