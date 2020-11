De Biasi: “Scudetto? Il Milan con Pioli può andare lontano. Sull’Inter..” | PM

Ultime Notizie News: De Biasi: “Milan da scudetto”

MILAN NEWS – Il tecnico Gianni De Biasi, nell’intervista esclusiva rilasciata alla redazione di Pianetamilan.it, ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Ecco cosa ha detto.

A questo punto della stagione è difficilissimo dire chi può essere il favorito. Credo che la Juve rimanga sempre la squadra importante da battere ma mi ha stupito molto la partenza del Milan che con Pioli sta trovando un equilibrio e riesce veramente a mettere a frutto la gioventù che ha a disposizione. Il Milan ha una squadra giovane ma ha tanta qualità, che potrebbe essere incostante ma credo che con l'acume di Pioli possa andare lontano. Ma occhio all'Inter che è una squadra che ha qualità e se stanno bene tutti possono sicuramente fare un grande campionato. Con la sua esperienza e la sua determinazione, Conte riesce a tirar fuori di tutti e di più dai suoi giocatori. Gli uomini di Conte sono a -5 dal Milan? Manca un viaggio lungo e interminabile per arrivare alla fine ma l'Inter ha tutte le qualità' per poter fare un campionato di vertice. Poi io sono convinto che, a differenza delle passate stagioni, ci sia molta più competizione in cima e non ci sarà chi farà un punteggio incredibile questa volta. Ci sarà sicuramente da vincere sul filo di lana e credo che ne trarrà vantaggio tutto lo spettacolo".