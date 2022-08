Ricci: “Milan, manca un centrocampista. E in Champions…” | Esclusiva

In merito all’attualità in chiave rossonera, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Dario Ricci, voce di Radio24

In merito all’attualità in chiave rossonera, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Dario Ricci, voce di Radio24.

L'intervista integrale a Dario Ricci

L’ha convinta quanto ha visto del mercato del Milan?“Sì, giudico il mercato del Milan attento e buono. Ma, del resto, i rossoneri non hanno mai deluso le aspettative nelle ultime due stagioni”.

Si parla molto di De Ketelaere, anche come possibile “crack” nell’ambito del calcio italiano. Qual è il suo giudizio?“Sono curioso di vederlo all’opera. Secondo me, un giocatore così non ti dà affatto problemi, a livello tattico. Anzi…”.

Quale pedina occorrerebbe al Milan, al fine di ultimare la rosa?“Al Milan serve a tutti i costi un sostituto di Kessié. L’uomo chiave, come ho sempre pensato, sarebbe stato Renato Sanches, che ormai è andato altrove. Secondo me, l’urgenza più grande, è un giocatore in quel ruolo lì. Nulla di più”.

E Ibra? Al Milan è convenuto rinnovarlo ulteriormente?“Direi di sì. E’ un campione, ma è intelligente allo stesso tempo - spiega Ricci -. Ha un grande ego, che ha messo da parte per il bene di squadra e società. Ha accettato un accordo che non grava eccessivamente sulle casse della società e, se ci pensate bene, è anche una sorta di “ponte” per restare nella dirigenza rossonera in futuro”.

In quale veste specifica?“Potrebbe fare davvero di tutto. Dal team manager al braccio destro di Maldini e Massara. Credo proprio che gli accordi siano questi”.

Manca pochissimo a Milan-Udinese. Che aspettative nutre rispetto al campionato dei rossoneri?“Mi aspetto un campionato di altissimo livello. Il Milan deve avere l’ambizione di confermarsi a tutti i costi. Il fatto che Inter e Juve si siano rafforzate, rappresenterà soltanto uno stimolo in più. E poi anche i rossoneri, come dicevamo, si sono rinforzati”.

In Champions invece?“Lì vedremo. Stiamo parlando di un Milan vincente, che deve – quindi – avere l’ambizione di andare avanti in campo europeo, con tutte le sue forze. In quel caso, la squadra di Pioli dovrà pensare partita dopo partita. Passare il girone non è scontato, ma non è affatto impossibile”.

A cura di Luca Cavallero