Cucchi: “Milan, vai su Scamacca e Raspadori. Ibra reggerà ancora?” | Esclusiva

Il noto giornalista Riccardo Cucchi ha parlato del Milan tra calciomercato e Serie A. Dallo scudetto al futuro di Kessie e Ibrahimovic

Redazione

Riccardo Cucchi, storica voce de 'Il calcio minuto per minuto' ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. Tanti gli argomenti trattati a tema Milan tra calciomercato e Serie A. Dalla bagarre scudetto al futuro di Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic. Poi il consiglio su Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. Queste le dichiarazioni.

Il Milan è la favorita numero uno per lo scudetto? “A differenza di Inter e Napoli sta esprimendo il gioco migliore. Per cui mi sento di dire che, in questo momento, è in pole rispetto alle altre due”.

Discorso campionato, pertanto, chiuso? “No, è tutto ancora aperto”.

Chi potrebbe insidiare maggiormente il Milan tra Inter e Napoli? “Al momento, a avere una marcia in più, sembra il Napoli. Però nulla è tutto deciso”.

Il “caso Kessie” può avere ripercussioni sul rendimento della squadra? “Kessie è calato di rendimento. Hanno influito vari fattori: in primis il fatto che, probabilmente da tempi non sospetti, aveva già scelto di andar via”.

Scelta giusta o sbagliata? “Il tempo darà le giuste risposte. In ogni caso, il Milan è in un momento storico importante. Questo non si può negare”.

Ibra può ancora risultare centrale nel progetto futuro del Milan? “Ibra segna ancora e fa la differenza con una sola giocata quando vuole. L’unica incognita è di carattere fisico. Quanto potrà reggere ancora?”.

Verso chi si dovrebbe orientare il Milan? “Verso un attaccante italiano giovane. Scamacca, per esempio, non sarebbe male. O anche Raspadori. Giroud, in ogni caso, rappresenta un’alternativa valida”.

Che tipo di mercato si aspetta dal Milan? “Ambizioso. Il Milan è tornato ai vertici in Italia. Ora c’è da rafforzare la rosa in chiave europea”.

Botman rappresenta l’identikit congeniale per i rossoneri in tal senso? “Al Milan occorrono giocatori di livello internazionale. Logico: come per tutti i club, ci sarà la necessità di guardare anche alle esigenze di bilancio”. Milan, il nuovo bomber arriva dalla Liga? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI