Costacurta: “Shevchenko al Genoa può fare bene. Fondamentale Tassotti” – ESCLUSIVA

Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan, nella nostra intervista esclusiva ha parlato di Andrij Shevchenko, tecnico del Genoa

Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan, è stato intervistato in esclusiva dalla nostra www. Costacurta ha parlato anche dell'approdo di Andrij Shevchenko al Genoa: "Credo che sia un’ottima possibilità per lui, per cominciare una professione che l’ha visto vincente nella sua Nazionale con impegni non quotidiani. Di conseguenza adesso inizia qualcosa di diverso. Sheva è sempre stata una persona molto curiosa, ha sempre esplorato mondi che sembravano lontani. E’ una persona retta e per bene, credo che lui possa riuscire a fare un pochino tutto. Credo che possa fare l’allenatore e poi ha di fianco uno dei migliori allenatori che ci sono in giro che è Mauro Tassotti. Questo lo aiuterà. Il Genoa è una squadra storica, prestigiosa, ha ancora un brand meravigliosa. E’ una bellissima sfida, secondo me era difficile rifiutare un’opportunità del genere. Chiaro che sarà difficile perché il campionato ha alzato il livello medio di tutte le squadre quindi dovrà fare molto bene per avere soddisfazioni. Però quella è una squadra che può farcela. Di conseguenza può farcela anche Sheva". Ecco le altre parole di Costacurta.