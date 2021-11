Costacurta: “Difficile fare paragoni, ma questo Milan…” | ESCLUSIVA

Alessandro Costacurta, ex giocatore rossonero, nella nostra intervista esclusiva, ha paragonato il Milan di oggi a una sua squadra

Alessandro Costacurta, ex calciatore de Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva ai nostri microfoni. Costacurta ha fatto un paragone suggestivo tra una sua squadra del passato e il Milan attuale: "Paragoni? Io credo che non ci sia niente perché quelle erano squadre completamente diverse. Noi avevamo giocatori che erano al top in quel momento. Anche se in realtà quella dell'87 forse può somigliare. Anche quella era una squadra giovane, c'erano un paio di star come Gullit, Van Basten, Baresi ma che non erano riconosciuti tra i primi cinque d'Europa. Forse si, la paragonerei a quella perché non aveva ancora vinto niente, noi non avevamo vinto niente come è successo bene o male a quasi tutti. Oggi di star c'è solo Zlatan, ma per il resto è una squadra che somiglia molto di quel periodo lì. Quando noi vincemmo lo scudetto, il Gullit di quel periodo è lo Zlatan di oggi. Parlo a livello di personalità, di comportamenti, che ci trascinava e i suoi atteggiamenti in campo. Forse lo paragonerei al primo Sacchi quello dove vinse lo scudetto, non quello dopo dove giocammo, secondo me, in un modo paradisiaco: fummo devastanti. Questa secondo me è la squadra che somiglia a quella del primo campionato di Sacchi".