Condò: “Vi svelo il Milan a cui sono più affezionato” / PM News

Condò sul suo Milan preferito

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Condò, noto giornalista sportivo, non ha dubbi su quale sia il suo Milan preferito di sempre. Le dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni: “Io ho vissuto il giorno per giorno dell’era Sacchi con il Milan, sono molto legato a quel periodo. Ho seguito anche le squadre di Capello e Ancelotti, però via via diventavo più importante all’interno della Gazzetta dello Sport, quindi era raro che andassi a Milanello ogni mattina a seguire la squadra così come aveva fatto durante la gestione di Sacchi. Sono rimasto sentimentalmente molto legato a quella squadra, meravigliosa e rivoluzionaria. Ed ai vari personaggi dell’epoca: mi ricordo l’amico Ancelotti, Costacurta, che era un mio ‘informatore’ nel Milan, visto che vantavamo a quel tempo già ottimi rapporti. Ma anche la meraviglia di van Basten, poi Frank Rijkaard, Ruud Gullit …”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale >>>