Colombo: “Mi aspetto un Milan arrabbiato contro l’Udinese” | ESCLUSIVA

Angelo Colombo, ex calciatore di Milan e Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it'

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Angelo Colombo, ex calciatore di Udinese e Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita di questa sera tra le sue due ex squadre. Questo il suo intervento: "Mi aspetto una squadra arrabbiata, dopo una certissima strigliata da parte di Pioli: quanto accaduto a Salerno è stato grave. Ok essere ancora primi, però la mentalità Milan impone che si vinca sempre! Sono certo che vedremo i rossoneri già diversi, a livello di approccio, dal match contro l'Udinese".