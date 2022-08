Colasanto: “Vedrete cosa combinerà il Milan nei prossimi dieci anni” | Esclusiva

Filippo Colasanto, procuratore sportivo, ha parlato di Charles De Ketelaere e scommette sul Milan da qui ai prossimi dieci anni. A suo avviso, in questo arco di tempo, i rossoneri possono diventare uno dei migliori club in Europa. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it.