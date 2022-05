Ciaschini: “Futuro Ibrahimovic? E’ un campione, può fare qualsiasi cosa”

Giorgio Ciaschini, vice-allenatore del Milan nelle prime tre stagioni di Ancelotti, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto

Giorgio Ciaschini, vice-allenatore del Milan nelle prime tre stagioni di Carlo Ancelotti, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Pianetamilan.it. Ciaschini si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero. Ecco cosa ha detto:"E' talmente un campione che può fare, ancora oggi, tutto quello che vuole. Titolare forse no. Ma stiamo parlando di uno che, ancora oggi, fa la differenza quando gioca. Futuro? Come dicevo, può fare qualsiasi cosa. Lo ha dimostrato, per esempio, lo scorso anno, partecipando, da protagonista totale, al Festival di Sanremo".