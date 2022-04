Cessione Milan, Verza: “Fossi un calciatore sarei galvanizzato” | Esclusiva

Vinicio Verza, ex calciatore rossonero, ha parlato della possibile cessione del Milan da Elliott al fondo arabo Investcorp

Vinicio Verza , ex calciatore rossonero, ha parlato della possibile cessione del Milan da Elliott al fondo arabo Investcorp. Il cambio di proprietà potrebbe causare ripercussioni nell'ambiente rossonero? Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, a PianetaMilan.it .

L’eventuale cambio di proprietà potrebbe causare ripercussioni sullo spogliatoio e sull’ambiente rossonero? “Se comporterà ripercussioni, saranno positive. Arriva un fondo (Investcorp ndr) con una disponibilità di oltre un miliardo di euro… Fossi un calciatore del Milan, oggi come oggi, sarei galvanizzato da un eventuale cambiamento”.

L'ipotetico nuovo Milan dovrà ripartire da Maldini e Massara? "Assolutamente sì e anche da una figura che faccia da collante tra conoscenze calcistiche e imprenditoriali. Un po' come lo era, ai tempi, Galliani".