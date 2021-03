Capello: “Italiane fuori dalle coppe? Ecco il problema” | ESCLUSIVA

Fabio Capello, ex tecnico del Milan, nella nostra intervista esclusiva, ha parlato dei problemi del calcio italiano

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Pianetamilan.it. Capello si è concentrato sulla competitività del calcio italiano, visto che tutte le squadre (tranne la Roma) sono uscite dalle coppe europee. Ecco cosa ha detto: "Il Milan ha fatto una buonissima partita contro il Manchester United, facendo una bella figura. Ha dimostrato che bisogna giocare con un certo spirito, ma la verità è che fuori, così come le altre italiane (tranne la Roma). Cosa manca al calcio italiano? Mancano velocità di gioco e intensità. Noi purtroppo, a causa delle interruzioni costanti arbitrali, non abbiamo queste caratteristiche". Capello poi ha esaltato Tomori e dato un consiglio a Donnarumma.