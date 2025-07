Pieter-Jan Calcoen , giornalista del 'Nieuwsblad', ha rilasciato un'intervista esclusiva al collega Alessandro Schiavone , per ' PianetaMilan.it ', soffermandosi in modo particolare su Ardon Jashari , centrocampista del Club Brugge ed obiettivo di calciomercato del Milan . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Calcoen: “Jashari vuole il Milan. Ma l’offerta dei rossoneri dovrà …” | ESCLUSIVA PM

Jashari al Milan, ci siamo dopo che è stato fatto fuori dai convocati per la Supercoppa? "Per me sì farà, lui non vuole più giocare per il Bruges. Non partecipa alle sessioni d'allenamento e poi ha rifiutato di fare le foto di squadra. Facendo così sta mettendo il club con le spalle al muro per andare al Milan."