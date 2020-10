Calciomercato Milan – Thauvin obiettivo concreto? La verità

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Negli ultimi giorni si parla di un forte interesse del Milan per Florian Thauvin. Il nome del francese è stato effettivamente proposto ai rossoneri nei giorni scorsi, ma al momento, secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, difficilmente l’esterno arriverà nei prossimi giorni in Italia.

Thauvin piace alla dirigenza, ma la società è concentrata attualmente su altri obiettivi. Chissà che il francese non possa tornare utile al termine di questa stagione, considerando che lo stesso esterno ha lasciato aperto le porte a qualsiasi soluzione.

Novità anche su Gerard Deulofeu. Sempre secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, lo spagnolo non ritornerà al Milan. Maldini e Massara hanno davvero valutato la possibilità di ingaggiare l’ex rossonero, ma l’acquisto di Hauge ha fatto tramontare, almeno per il momento, questa ipotesi.

DALOT, IL MILAN PENSA A UNA NUOVA OFFERTA >>>

TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>