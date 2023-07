Calciomercato Milan – Rebic in uscita, lui rifiuta. Besiktas possibile | PM

Dopo aver rinforzato molto la squadra in questa sessione di calciomercato, il Milan deve ora cedere e Ante Rebic rientra tra i giocatori che sono con la valigia in mano. L'attaccante croato classe 1993 non è più nei piani di Stefano Pioli , che gliel'ha comunicato e glielo sta facendo capire in tutti i modi: escluso nelle partite finali della scorsa stagione, escluso anche da queste prime amichevoli. Le offerte al Milan non sono mancate. Diverse squadre inglesi, tedesche e turche, ma soprattutto un'offerta importantissima dall'Arabia che però Rebic ha rifiutato.

Circa 10 milioni all'anno, ma Rebic ha detto no. Così come ha detto no a tante altre offerte. La richiesta del Milan è da 6 milioni oppure un prestito annuale, così da liberarsi almeno dell'ingaggio. Nelle ultime ore, confermiamo anche noi di PianetaMilan.it, si è fatto avanti in modo importante il Besiktas, che potrebbe effettivamente concludere l'operazione. In questo caso si tratterebbe di un prestito, si lavora perché i turchi non vorrebbero pagare tutto lo stipendio, ma il Milan su questo è intransigente. LEGGI ANCHE: Milan, fase di stallo per una trattativa >>>