Calciomercato Milan – Krunic piace al Lione: le ultime | PM

Nelle ultime ore vi abbiamo raccontato di come il Lione stia pensando a Rade Krunic in queste ultime ore di calciomercato, con il Milan tentato da una ricca offerta. Si parla infatti di addirittura 12,5 milioni proposti ai rossoneri per aggiudicarsi il bosniaco classe 1993. Tuttavia, il Milan non è convinto di lasciare andare Krunic e, inoltre, la situazione sembra essere un po' diversa da quella di cui si è parlato fino a poco fa...

Noi di PianetaMilan.it abbiamo approfondito e abbiamo scoperto che, in realtà, non c'è alcuna offerta arrivata al Milan per Krunic dal Lione: solo un semplice sondaggio. Il giocatore piace sicuramente ai francesi, ma non hanno ancora avanzato proposte. Inoltre, secondo quanto ci risulta, sarebbe davvero sorprendente se Krunic a pochi giorni dalla fine del mercato andasse via. Servirebbe dunque un'offerta importantissima. Quale sarebbe il suo sostituto in quel caso? Sofyan Amrabat, classe 1996 marocchino della Fiorentina che può andare via in prestito con riscatto.