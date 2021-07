Calciomercato Milan – Hauge vicino all’Eintracht Francoforte | PM News

Secondo quanto appreso da PianetaMilan, il futuro di Hauge sarà lontano dal Milan e manca pochissimo al suo addio in questo calciomercato.

Ormai sembra che Jens Hauge sia davvero vicinissimo all'addio al Milan in questo calciomercato. Il norvegese, classe 1999, non è stato convocato per l'amichevole di questa sera a Nizza e non è infortunato. Anche il suo agente ha confermato che ci sono dialoghi in corso con altri club. Insomma, manca poco. Anzi, pochissimo secondo quanto appreso dalla redazione di PianetaMilan.it. Secondo il nostro Enrico Ianuario, infatti, l'accordo per il passaggio di Hauge all'Eintracht Francoforte è ormai davvero vicino. Non si può ancora dire che la trattativa sia chiusa, ma che manchi molto poco sì.