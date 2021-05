Calciomercato Milan – Fosseux: “Fofana? Ecco la verità” – ESCLUSIVA

Il giornalista Olivier Fosseux, inviato per 'La Voix du Nord, ha parlato dell'interesse del Milan per Seko Fofana del Lens

La redazione di Pianetamilan.it ha intervistato Olivier Fosseux, inviato per 'La Voix du Nord'. Fosseux ci ha parlato del possibile interesse del Milan per Seko Fofana, centrocampista del Lens e ex giocatore dell'Udinese. Ecco cosa ci ha detto: "Fofana ha avuto una grande stagione con il Lens. È stato il più grande trasferimento nella storia del club (dieci milioni di euro). Ha ancora tre anni di contratto con il Lens e il club conta su di lui per la prossima stagione. È normale che Fofana piaccia ai club italiani perché ha giocato nell'Udinese, ma attenzione al Marsiglia in Francia. Anche il Milan sta seguendo il giocatore, ma secondo le informazioni del collega Grégory Lallemand (anche lui giornalista de La Voix du Nord) il Lens non ha ricevuto nessuna offerta e comunque il giocatore non è in vendita. Sappiamo tutti però che nel mercato può succedere di tutto". Ecco le altre parole del giornalista.